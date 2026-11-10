Licata, i bambini dell’Istituto Don Morinello alla Casa di Rosa Balistreri

La lettura diventa incontro, condivisione e scoperta delle proprie radici. È questo lo spirito di “Passannu ni Rosa”, l’evento che mercoledì 11 novembre alle ore 10.00 vedrà protagonisti gli alunni della scuola primaria e una sezione della scuola dell’infanzia dell’Istituto Bilingue Don Morinello di Licata (gestito dalla Congregazione delle Suore dei Poveri di San Vincenzo de’ Paoli di Licata), in un’iniziativa che intreccia il piacere di leggere con la musica e le tradizioni popolari del territorio.

L’appuntamento previsto alle ore 10.00 presso la Casa di Rosa Balistreri a Licata (via Martinez 42) rappresenta una tappa del percorso “In vela di lettura…noi Ulisse” inserito nell’Azione 72383 “A scuola di cultura” all’interno del progetto“Chiavi di Lettura” promosso dalla Skené Academy (ente capofila) e sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Un progetto “Chiavi di Lettura” realizzato in partenariato con i Comuni di Sciacca e Licata, le biblioteche comunali, gli istituti scolastici, le associazioni e numerose realtà dei due territori. Un progetto che punta a rendere la lettura sempre più accessibile, inclusiva e capace di generare partecipazione e coesione sociale.

L’iniziativa “Passannu ni Rosa” di mercoledì 11 novembre è realizzata dall’Istituto Don Morinello in collaborazione con Make Hub, Procivis e Centro Studi di Cultura Siciliana e Mediterranea con il sostegno della Biblioteca Comunale e del Comune di Licata. Un’iniziativa che nasce con l’intento di promuovere la lettura come esperienza collettiva, capace di coinvolgere generazioni diverse e di creare legami tra scuola, famiglia e territorio. A rendere speciale l’appuntamento sarà proprio la partecipazione attiva dei bambini e delle famiglie: alcune letture saranno affidate ai genitori dei piccoli della scuola dell’infanzia, mentre gli alunni della scuola primaria si alterneranno nella lettura di brani e racconti. Le parole deilibri lasceranno poi spazio ai colori e ai ritmi della tradizione popolare con balli folcloristici eseguiti dai bambini e momenti musicali che li vedranno protagonisti nell’interpretazione di canti accompagnati dalla chitarra. Un intreccio di linguaggi espressivi attraverso il quale i bambini potranno sperimentare il valore della cultura, riscoprire le tradizioni locali e avvicinarsialla figura e all’eredità artistica di Rosa Balistreri, voce simbolo della memoria e dell’identità siciliana.

Nel percorso confluisce anche #ioleggoperché, il progetto nazionale di promozione della lettura al quale l’Istituto Don Morinello aderisce ogni anno, rinnovando il proprio impegno nella diffusione della cultura del libro e nella costruzione di unacomunità educante attenta alla formazione dei lettori di domani.