Picchiato e rapinato da sette stranieri, scatta un arresto

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, nei confronti di un cittadino tunisino di 18 anni residente a Castelvetrano, per i reati di rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’odierno provvedimento scaturisce da un indagine dei Carabinieri di Castelvetrano coordinata dalla Procura della Repubblica della città lilibetana originata dalla denuncia di un uomo del posto per una rapina subita in C.da Latomie.

La vittima ha dichiarato ai Carabinieri che la notte del 27 settembre scorso, verso le ore 4, mentre percorreva una strada di predetta C.da a bordo della propria autovettura, un giovane richiamava la sua attenzione agitando le mani e chiedendo aiuto. Fermatosi per prestare soccorso, appena sceso dall’auto l’uomo si è visto accerchiato da sei soggetti, di verosimile origine straniera, con il volto coperto usciti all’improvviso dalle sterpaglie. Dopo essere stato colpito in faccia con un pugno dal soggetto che aveva inscenato il tutto, che impugnava inoltre un grosso coltello, unico dei sette a volto scoperto, la vittima sarebbe stata immobilizzata e derubata dei soldi in suo possesso (circa 125 euro) e di un passeggino custodito all’interno dell’auto dal branco che successivamente si dava alla fuga in direzione del vicino centro di accoglienza “La Locanda”. L’immediata indagine dei Carabinieri ha permesso, oltre a verificare quanto denunciato dalla vittima, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla rapina sul conto del 18enne tunisino anche grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona, mentre sono ancora in fase di identificazione i sei complici che hanno partecipato alla rapina col volto travisato da passamontagna e bandane. A seguito dell’arresto il 18enne è stato tradotto presso il carcere di Trapani.