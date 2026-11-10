Nuovi giusti nella Valle dei Templi: le stele dedicate a Morvillo, Parks, Bonhoeffer e Rohner

L’Accademia di Studi Mediterranei, presieduta dal vescovo Enrico dal Covolo – con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione, del Parco della Valle dei Templi e della Città di Agrigento – si prepara all’appuntamento con i nuovi “Giusti dell’umanità”, scelti anche quest’anno dal Comitato Scientifico e in onore dei quali verranno collocate delle stele in quello che ormai è definito anche “Il Pantheon del Bene”, ovvero il giardino lungo la Via Sacra tra il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone.

Questi i loro nomi: Francesca Morvillo, magistrata, martire della mafia; Rosa Parks, attivista afroamericana, leader del movimento per i diritti civili; Dietrich Bonhoeffer, teologo tedesco, partigiano nella resistenza a Hitler, giustiziato dai nazisti; Beatrice Rohner, svizzera, missionaria, protettrice di numerosi bambini armeni i cui genitori avevano perso la vita nel genocidio attuato dalle autorità ottomane. Quattro figure entrate nella storia attraverso esperienze differenti ma accomunate dalla centralità del Bene – nel segno della ricerca di libertà, giustizia, dignità, solidarietà – che verranno presentate venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 9:15 a Casa Sanfilippo, in una tavola rotonda coordinata da monsignor dal Covolo.



Aperto dagli indirizzi di saluto delle autorità agrigentine – annunciata la presenza del sindaco Michele Sodano, dell’arcivescovo Alessandro Damiano, del prefetto Salvatore Caccamo, del presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Alberto Petix, degli architetti Giuseppe Parello e Roberto Sciarratta, rispettivamente presidente del Consiglio e direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, di Santino Lo Presti, direttore dell’Accademia di Studi Mediterranei – l’incontro ospiterà l’anteprima assoluta del documentario dal titolo “Un Pantheon del Bene”, dedicato al Giardino dei Giusti, prodotto da Officina della Comunicazione, pluripremiata casa cinematografica, e affidato alla regia di Omar Pesenti. Un film nato da un progetto desiderato dalla compianta Assunta Gallo Afflitto, fondatrice dell’Accademia, al quale hanno collaborato, tra gli altri, Alessandro Andreini, Marco ed Elisa Roncalli, Santino Lo Presti, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Giancarlo Pallavicini, della Fondazione Stefano Serapian e della Fondazione Gariwo.

A seguire la tavola rotonda che vedrà la presentazione dei profili dei nuovi Giusti. Ai magistrati Alfredo Morvillo (fratello di Francesca) e Ignazio De Francisci il compito di ricordare l’unica donna in magistratura assassinata dalla mafia, uscita gravemente ferita dalla strage di Capaci e morta poco dopo il marito Giovanni Falcone e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Don Alessandro Andreini, docente di Religious Studies presso la Gonzaga University di Firenze, autore del volume “Salvare il tempo. La lotta di Dietrich Bonhoeffer nel carcere nazista” (edito da Interlinea), parlerà del teologo luterano la cui carcerazione culminata nel martirio costituì il vertice della sua testimonianza al vangelo. Marco Roncalli, saggista e socio onorario dell’Accademia, illustrerà la figura di Rosa Parks, la donna che sfidò le leggi segregazioniste degli Stati Uniti del Sud, consolidando l’avvio del movimento per i diritti civili, nota per il suo rifiuto di cedere il posto a un bianco su un autobus, gesto che portò al boicottaggio dei mezzi pubblici da parte della comunità afroamericana, conclusosi con una sentenza che condannava la segregazione sugli autobus pubblici dell’Alabama. Infine, il console onorario della Repubblica Armena Pietro Kuciukian presenterà il profilo di Beatrice Rohner, la missionaria svizzera che salvò gli orfani armeni sopravvissuti al genocidio, una donna coraggiosa le cui relazioni ci hanno restituito preziose testimonianze storiche. Concluso il convegno, autorità, relatori e partecipanti si recheranno nel Giardino per la consueta cerimonia dello svelamento e della dedicazione delle stele.