Catania

Sorpresi a tagliare tubi in ferro in ex stabilimento, 3 arresti

Nonostante le oggettive difficoltà, gli agenti hanno bloccato i tre ladri. Con loro vi era anche un bambino di soli 9 anni, figlio di uno dei tre uomini

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Tre cittadini romeni di 20, 25 e 35 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché sorpresi a tranciare, armati di flex, dei tubi in ferro di alcune tettoie presenti in un ex stabilimento della Zona Industriale di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. 

I tre sono stati visti in azione da una guardia giurata che ha chiesto l’intervento dei poliziotti, tramite la Sala Operativa della Questura di Catania. Non appena i ladri hanno compreso di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga tra i campi vicini, abbandonando sul posto un gruppo elettrogeno che avevano portato appositamente per alimentare dal punto di vista elettrico il flex in modo da mettere a segno il colpo.

Nel frattempo, una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto lo stabilimento, scorgendo i tre in fuga. I poliziotti li hanno inseguiti in un’area colma di rifiuti di ogni tipo e coperta da sterpaglie altissime. Nonostante le oggettive difficoltà, gli agenti hanno bloccato i tre ladri. Con loro vi era anche un bambino di soli 9 anni, figlio di uno dei tre uomini.

Il materiale usato per asportare i tubi è stato sequestrato insieme al mezzo impiegato per raggiungere l’area. La refurtiva è stata riconsegnata all’amministratore dell’azienda che ha sporto denuncia. 

Dopo gli adempimenti di rito, i tre sono stati arrestati per tentato furto aggravato e su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania sono stati posti agli arresti domiciliari nelle loro rispettive abitazioni, in attesa di essere giudicati per direttissima.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Catania

Sorpresi a tagliare tubi in ferro in ex stabilimento, 3 arresti
di Irene Milisenda

Sit-in della comunità sorda ad Agrigento: “Vogliamo la nostra sede, non siamo cittadini di serie B”
Catania

Truffa ai danni di un ufficio postale: arrestato 32enne
Messina

Indebita percezione dei bonus edilizi, sequestrati 810 mila euro
Porto Empedocle

“Oltre la parità”, all’istituto Livatino confronto tra istituzioni e scuola promosso dalla CISL
Apertura

La mafia dei pascoli nella Valle del Belice, 5 condanne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv