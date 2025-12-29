Caltanissetta, va in pensione il questore Pinuccia Albertina Agnello

Va in pensione il questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello. Il dirigente superiore della Polizia di Stato dal primo gennaio 2026 lascerà la Questura nissena, che ha retto dal 15 maggio del 2023, per raggiunti limiti d’età. Originaria di Scordia in provincia di Catania, subito dopo la laurea, quando non aveva ancora 25 anni, nel 1987 è entrata nei ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza frequentando il 71esimo corso per vice commissari della Polizia di Stato.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi: nel 1988 è stata destinata alla Questura di Agrigento e assegnata quale funzionario addetto alla Squadra Mobile; dal 1990 al 1992 è stata nominata dirigente del Commissariato di Palma di Montechiaro e trasferita, nel luglio del 1992, quale vincitrice di concorso per titoli e anzianità, alla Direzione investigativa antimafia di Roma. Nominata a marzo 1994 capo sezione Dia di Agrigento, si è occupata personalmente della nascita della sede. Numerose sono state le operazioni di polizia giudiziaria condotte ed eseguite sia in sede provinciale che all’estero, anche a carico di pregiudicati noti per la loro appartenenza ad ambienti mafiosi, come Salvatore Fragapane, capomafia di Cosa Nostra della provincia di Agrigento e i fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro.

A maggio 2001 l’arrivo alla Questura di Catania dove riveste diversi incarichi sino all’ottobre del 20004 e alla frequentazione del XX corso di alta formazione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia a Roma che la conduce alla promozione alla qualifica di primo dirigente, ricoprendo per qualche anno l’incarico di vice dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria per la Calabria. Nell’ aprile del 2010, la stessa Direzione centrale delle specialità la segnala per la nomina a dirigente della sezione Polizia stradale di Catania con funzioni vicarie dell’omologo Compartimento ‘Sicilia Orientale’. Nell’agosto del 2014 viene nominata vicario del questore di Siracusa, incarico che ricopre sino all’aprile del 2018, quando promossa dirigente superiore della Polizia di Stato, viene destinata a dirigere il Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna con sede a Cagliari. A novembre 2019 arriva la nomina a questore di Ragusa e a maggio 2023 quella di questore di Caltanissetta, dove sotto la sua guida la Polizia ha condotto 16 operazioni di polizia giudiziaria contro lo sfruttamento del lavoro nero, il traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e contro la criminalità organizzata di tipo mafioso. Non meno importante è stato il costante impegno contro la criminalità comune, con i numerosi arresti operati su tutto il territorio della Provincia a seguito di tentati omicidi, efferate rapine o furti seriali e con l’emissione di oltre 230 misure di prevenzione solo nell’ultimo anno.