Inaugurato il primo corner multimediale della Strada degli scrittori: Camilleri cicerone d’autore





E’ stato inaugurato questa mattina nel cuore di Agrigento, al Polo culturale di San Pietro, il primo corner multimediale della “Strada degli scrittori”.

Il video racconto di Camilleri “cicerone d’autore” guiderà per dieci minuti i viaggiatori che si muovono fra la Girgenti di Luigi Pirandello, la Regalpetra di Leonardo Sciascia, la vera Vigata letteraria di Camilleri e tante altre suggestive soste, intorno alla Valle dei Templi.

Il Polo di via Pirandello, attivato dalla Diocesi di Agrigento e gestito dall’associazione Ecclesia Viva, è il primo dei punti di incontro che saranno aperti anche negli altri centri del percorso toccati dal progetto “Le piazze della capitale”, realizzato nell’ambito del dossier “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

A presentare il corner è stato il direttore della “Strada” Felice Cavallaro, la presidente della Fondazione “Agrigento capitale della cultura 2025, Teresa Cucinotta, il direttore generale Giuseppe Parello, il vescovo Alessandro Damiano; assente il sindaco Francesco Micciché.