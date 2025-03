Spacciava nel garage di casa, arrestato

Un 29enne spacciava nel garage della propria abitazione. I carabinieri di Aci Catena, in linea con le direttive del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, lo scoprono e lo arrestano. Gli uomini dell’Arma avevano avviato le indagini per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, eseguendo dei servizi di osservazione a distanza, in modalità “discreta”, per capire le sue mosse. Un pomeriggio poi, con l’ausilio del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi della rimessa, avendo contezza che, di lì a breve, l’uomo sarebbe rincasato. Difatti, dopo poco, i Carabinieri lo hanno visto rientrare a bordo di un’auto e, immediatamente dopo, hanno scorto un ragazzo che, a piedi, lo stava raggiungendo. I due si sono quindi avviati verso il garage e, a quel punto, è scattato il blitz degli investigatori che, spalancata la porta della rimessa, lo hanno sorpreso proprio mentre consegnava 4 grammi di marijuana al cliente, in cambio di 25 euro. Bloccati e messi in sicurezza, i Carabinieri hanno subito proceduto a perquisire sia loro che il garage, recuperando altri 30 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento della droga, disposti su un bancone da lavoro, e ben 355 euro nelle tasche del pusher. Poi, assieme ai cani antidroga dei Cinofili, i militari dell’Arma hanno proceduto a ispezionare anche l’abitazione del 29enne, situata al terzo piano dove, appena entrati, i cani hanno puntato la camera da letto: nel comodino, infatti, erano nascosti altri 2,5 grammi di marijuana. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato, perciò, arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’atto, sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre droga e denaro sono stati sequestrati.