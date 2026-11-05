Sventata truffa ai danni di un’anziana: arrestato un uomo che si era presentato per ritirare i gioielli

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei Carabinieri contro le truffe ai danni delle persone anziane, un fenomeno particolarmente subdolo che fa leva sulla paura e sulla fiducia riposta nelle istituzioni per raggirare le vittime e sottrarre loro denaro e oggetti di valore. Proprio nell’ambito di questo costante impegno, a Grammichele, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a interrompere un tentativo di truffa ai danni di una donna di 74 anni e ad arrestare il responsabile, un 31enne catanese.

L’intervento è scattato quando il figlio dell’anziana, presente nell’abitazione della madre, ha intuito che qualcosa non andava e ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri. La donna, infatti, era stata poco prima contattata telefonicamente da un individuo che, spacciandosi per un Carabiniere, le aveva prospettato una situazione particolarmente allarmante, sostenendo che la figlia fosse coinvolta in una vicenda legata al possesso ingiustificato di alcuni gioielli. Per evitare, dunque, conseguenze a carico della familiare, l’anziana avrebbe dovuto consegnare denaro e preziosi a una persona che si sarebbe presentata di lì a poco a casa sua.

Seguendo le indicazioni ricevute dal sedicente militare, la donna aveva quindi preparato diversi monili in oro da consegnare al presunto incaricato ma fortunatamente, la presenza del figlio in casa ha fatto saltare il piano: accortosi della situazione, l’uomo ha contattato immediatamente i Carabinieri, consentendo, così, il tempestivo intervento della pattuglia della Stazione di Grammichele.

In una manciata di minuti, i militari hanno raggiunto l’abitazione della donna, sorprendendo il truffatore mentre si trovava ancora all’interno dell’appartamento, in attesa di ritirare i gioielli predisposti dall’anziana.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato subito arrestato e, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari