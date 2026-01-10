Catania

Sparano in strada colpi di pistola a salve, denunciato due 15enni 

Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di una pistola a salve con tappo rosso e due cartucce

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha denunciato due quindicenni, per resistenza a pubblico ufficiale e uno anche per porto ingiustificato di armi. Nel corso dei servizi di pattugliamento gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che aveva denunciato di aver visto due persone sparare colpi d’arma da fuoco a bordo di uno scooter.

I poliziotti hanno poco dopo individuato i due ragazzini che hanno cercato di fuggire. Una delle volanti ha provato anche a sbarrare loro la strada nel tentativo di fermarli, ma i due hanno continuato a scappare e si sono scontrati con l’autovettura di servizio. Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di una pistola a salve con tappo rosso e due cartucce.

