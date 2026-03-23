Sparatoria nella notte, 31enne ferito a una gamba

Un 35enne nigeriano, senza fissa dimora, è stato ferito la notte scorsa a Catania con un colpo di arma da fuoco a una gamba. La sparatorie è avvenuta, poco prima delle 2 nella centrale via Vittorio Emanuele II. L’uomo, soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Sull’accaduto indagano carabinieri della compagnia Piazza Dante.