Catania

Stretta sui locali del turismo, scoperti 45 lavoratori in nero

Altri 22 lavoratori sono invece risultati irregolari: erano impiegati a tempo pieno, ma formalmente assunti con contratti a tempo parziale

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Sono 45 i lavoratori completamente in nero e 22 quelli impiegati in modo irregolare scoperti dalla Guardia di Finanza di Catania durante i controlli intensificati nella prima metà di agosto nelle principali località turistiche della provincia. Le verifiche hanno interessato in particolare le zone costiere della Plaia di Catania, di Aci Castello e di Santa Tecla e l’area pedemontana dei comuni di Mascalucia, Nicolosi e Belpasso.I finanzieri del I Gruppo e delle Compagnie di Acireale e Paternò hanno controllato soprattutto ristoranti, pizzerie, pub e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a lidi balneari, distributori di carburante e autolavaggi, verificando il rispetto delle norme fiscali e in materia di lavoro.Nel complesso sono stati identificati oltre 150 lavoratori.

 I 45 risultati completamente in nero erano impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e quindi senza le tutele previste dalla normativa per i lavoratori regolarmente assunti. Per 10 datori di lavoro, nei cui esercizi la quota di lavoratori in nero superava il 10% del totale dei dipendenti, è stata proposta alle autorità competenti la sospensione dell’attività. Per loro sono inoltre previste sanzioni da 2.500 a 5.000 euro. Altri 22 lavoratori sono invece risultati irregolari: erano impiegati a tempo pieno, ma formalmente assunti con contratti a tempo parziale.I controlli hanno riguardato anche registratori di cassa e documenti fiscali. Sono stati verbalizzati 27 operatori economici per la mancata installazione dei misuratori fiscali, contestate 9 violazioni per il mancato collegamento del registratore fiscale al POS e accertate 35 mancate emissioni di scontrini o ricevute fiscali.

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