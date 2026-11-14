Palma di Montechiaro

Stalking e maltrattamenti, 49enne arrestato a Palma di Montechiaro 

Secondo quanto ricostruito il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso protagonista di gravi condotte e di violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Atti persecutori, minacce e maltrattamenti in famiglia. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Agrigento, hanno arrestato un 49enne del posto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso protagonista di gravi condotte e di violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Catania

Evade dai domiciliari, denunciato un 34enne
Catania

Furti di energia elettrica, 5 persone denunciate
Ultime Notizie

Furto di cavi di rame da una colonnina di ricarica elettrica: identificato il responsabile
Catania

Stretta sui parcheggiatori abusivi, arrestato un 25enne e bloccato un 53enne
Calcio

Akragas, Cammarata e Ledesma presentano la sfida al Kamarat: “Vogliamo tornare a fare risultato”
banner italpress istituzionale banner italpress tv