Stalking e maltrattamenti, 49enne arrestato a Palma di Montechiaro 

Atti persecutori, minacce e maltrattamenti in famiglia. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Agrigento, hanno arrestato un 49enne del posto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito il 49enne, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso protagonista di gravi condotte e di violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.