Perseguita una donna per un amore non corrisposto, 60enne a processo per stalking 

Un sessantenne di Ribera è finito a processo con l’accusa di stalking. L’imputato, secondo quanto ricostruito, avrebbe perseguitato e pedinato una donna, il cui sentimento non era evidentemente corrisposto. Agli atti una lunga lista di comportamenti allarmanti: più volte l’uomo si sarebbe appostato davanti al bar dove lavorava la donna, in un’altra occasione avrebbe estratto anche un coltellino e, ancora, l’avrebbe minacciata di morte. Il processo è in corso davanti il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel.

