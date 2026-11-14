PRIMO PIANO
Perseguita una donna per un amore non corrisposto, 60enne a processo per stalking
Più volte l’uomo si sarebbe appostato davanti al bar dove lavorava la donna, in un’altra occasione avrebbe estratto anche un coltellino e, ancora, l’avrebbe minacciata di morte
Un sessantenne di Ribera è finito a processo con l’accusa di stalking. L’imputato, secondo quanto ricostruito, avrebbe perseguitato e pedinato una donna, il cui sentimento non era evidentemente corrisposto. Agli atti una lunga lista di comportamenti allarmanti: più volte l’uomo si sarebbe appostato davanti al bar dove lavorava la donna, in un’altra occasione avrebbe estratto anche un coltellino e, ancora, l’avrebbe minacciata di morte. Il processo è in corso davanti il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel.
Redazione
0 commenti