Ztl, raffica di verbali nei mesi estivi: multe in arrivo per automobilisti “distratti” 

Boom di sanzioni per il mancato rispetto della zona a traffico limitato nel centro di Agrigento. È quanto emerge dal report della polizia locale in riferimento ai mesi di luglio e agosto. Se il trend è rimasto costante nei primi sei mesi dell’anno, con la stagione estiva i numeri sono “schizzati”.

A luglio i verbali elevati erano 361 per poi arrivare addirittura a 450 nel mese di agosto. Gli agenti della polizia locale stanno provvedendo a notificare le multe agli automobilisti indisciplinati. Tra loro molti sono agrigentini “distratti” che, nonostante la presenza del totem, non hanno ancora ben assorbito gli orari di accesso al varco di Porta di Ponte. Tra gli automobilisti raggiunti da verbale, inoltre, ci sono anche molti turisti con auto prese a noleggio. Infine, un’altra fetta è rappresentata da veicoli commerciali con i conducenti impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci.