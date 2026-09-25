Il generale Riccardo Sciuto nuovo comandante dei carabinieri Nas

Avvicendamento per la guida dei Carabinieri per la Tutela della Salute. Al generale di brigata Raffaele Covetti subentra il generale di divisione Riccardo Sciuto, che assume il nuovo incarico proveniente dal Comando della Legione Carabinieri Calabria. Nel salutare, il generale di brigata Raffaele Covetti ha voluto sottolineare “l’impegno profuso dell’assetto speciale dell’Arma nella tutela della salute, ringraziando il personale per la proficua attività svolta e per gli importanti risultati conseguiti nel contrasto all’illegalità”, si legge nella nota dei Carabinieri del Nas. Sciuto, originario di Rho (Milano), ha frequentato il 168esimo corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Tra i principali incarichi della sua vita militare si annoverano quello di Comandante della Compagnia di Carpi (Modena) e di Caltanissetta, al termine dei quali ha prestato servizio presso il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Frascati; il Comando Generale dell’Arma, il Battaglione Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena, il Reparto Operativo di Catania, il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Centro Operativo Dia di Palermo e, dal 2016, il Comando Provinciale Carabinieri di Genova. Successivamente ha retto il Servizio Operazioni Antidroga del Dipartimento Centrale per i Servizi Antidroga e il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.