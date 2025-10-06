Vìola divieto di avvicinamento ad ex moglie e figlioletta, arrestato

Era stato fermato pochi giorni prima davanti all’abitazione dell’ex moglie, impedendole di rientrare in casa insieme alla figlia di 5 mesi, nonostante il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese.

La Polizia di Stato ha arrestato, per la seconda volta, un 31enne nigeriano, dopo la richiesta d’aiuto della donna, arrivata alla sala operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza. In pochi minuti, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raggiunto l’abitazione nel quartiere San Cristoforo dove la donna vive con la figlioletta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe cominciato a urlare contro la donna, mettendole paura, così come avvenuto già in altre occasioni. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che il 31enne stava violando la misura cautelare a cui era sottoposto per essersi reso responsabile, in passato, di condotte di maltrattamento nei loro confronti. Dopo gli accertamenti del caso, l’uomo è stato arrestato. Al termine del giudizio direttissimo, gli è stata applicata la misura del divieto di dimora a Catania. E’ in corso la procedura di espulsione dal territorio nazionale.