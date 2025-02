Viola l’ordine di allontanamento dalla zona rossa: il questore emette Dacur

La Polizia di Stato ha notificato ad un 46enne catanese il D.A.C.U.R. emesso dal Questore di Catania dopo che l’uomo, più volte sanzionato negli ultimi mesi in quanto sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Borsellino e vie limitrofe, ha violato l’ordine di allontanamento adottato nei suoi confronti a seguito dell’istituzione delle cd. zone rosse previste dall’ordinanza prefettizia del 28 gennaio scorso.

Il 46enne, da ultimo, è stato fermato giorno 2 febbraio in via Dusmet mentre svolgeva l’attività di guardiamacchine, ostacolando la libera e piena fruibilità della zona, ponendo in essere comportamenti insistentemente molesti nei confronti degli automobilisti. Per tale ragione, nei suoi confronti si è proceduto non solo con l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ma anche con la notifica di un ordine di allontanamento e divieto di stazionamento in quei luoghi. Tuttavia, alcuni giorni dopo l’uomo è stato nuovamente sorpreso nella medesima area a lui inibita e, quindi, denunciato, ai sensi dell’art. 650 c.p., per violazione del provvedimento adottato nei suoi confronti.

A seguito di ciò, la Divisione Polizia Anticrimine ha curato l’istruttoria all’esito della quale il Questore di Catania ha emesso nei confronti del 46enne il divieto di accedere e di stazionare nelle zone di parcheggio di Piazza Borsellino, via Porticello, via Dusmet, via Jonica, via Rizzotti, via C. Colombo e via Lavandaie per la durata di 12 mesi dal momento della notifica del provvedimento.