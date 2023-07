A breve la manutenzione straordinaria della SP n. 29 Cattolica-Montallegro-Raffadali

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 29, tratti A e B. L’Ufficio Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato la gara d’appalto relativa all’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria e l’eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le Strade Provinciali n. 29-A Cattolica Eraclea-Montallegro e n. 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali. La gara, gestita in modalità integralmente telematica e tramite inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’impresa Edile Salvatore Cavalli con sede a Milo (CT) che ha offerto il ribasso del 31,266% per un importo contrattuale di 510.000,00 euro (oneri di sicurezza di 15.300,00 euro).

Si tratta di lavori progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 09/05/2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”.

Il lavori, da eseguire entro 365 giorni dalla loro consegna, prevedono, tra gli altri, la pulitura di cunette, canali e tombini, la realizzazione di drenaggi, gabbionate e cordoli, il rifacimento di cassonetti stradali, la risagomatura e bitumatura dei tracciati e la collocazione di nuove barriere di protezione.