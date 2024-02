Eraclea Minoa, frana costone in viale Minosse: al via sgombero abitazioni

Una ordinanza contingibile ed urgente di interdizione/sgombero per i fabbricati di civile abitazione dal civico 22 al civico 30 è stata disposta dal sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, dopo la frana di una parte del costone a monte di viale Minosse ad Eraclea Minoa.

Questa mattina il personale tecnico comunale ha provveduto ad effettuare un sopralluogo e dall’esame visivo dei luoghi “si constatava la presenza di uno frana che aveva interessato il costone roccioso sovrastante alcune villette prospicenti il viale Minosse. Il movimento franoso, localizzato interamente all’interno della proprietà privata, è stato innescato probabilmente dal ribaltamento del terrazzamento in gesso sovrastante che ha danneggiato una veranda in legno a servizio di una villetta. Non si rilevano detriti sulla strada pubblica“.

L’area è stata transennata e la strada pubblica interdetta, al fine di prevenire situazioni di pericolo a persone e/o cose; inoltre è stato accertato che le abitazioni interessate dall’evento non erano occupate da persone.

“Ritenuto che lo stato di fatto descritto costituisce pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica e che, pertanto, si rende necessario ed improcrastinabile l’adozione di provvedimenti volti ad assicurarne immediata e tempestiva tutela”, si legge nell’ordinanza.