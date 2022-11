Cianciana, atti vandalici in piazza Aldo Moro

Durante la notte si è registrato l’ennesimo atto vandalico in Piazza Aldo Moro a Cianciana. A renderlo noto è il sindaco Francesco Martorana.

Appena due settimane fa era stato frantumato uno dei cassonetti dei rifiuti in marmo posto sulla piazzetta, stamattina si assiste alla distruzione del marciapiede.



“Condanniamo tali gesti e sensibilizziamo la popolazione al rispetto dei beni comuni.

In questi anni abbiamo lavorato in una prospettiva di miglioramento della nostra città e ci piace pensare che continueremo ad essere “ il salotto dei Monti Sicani“, così come tanti ci ricordano”, dichiara il primo cittadino Martorana.