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Forestale ferita nei boschi tra Cianciana e Ribera: soccorsa dai Vigili del fuoco

Un intervento impegnativo, reso possibile dalla collaborazione tra Forestale, 118 e Vigili del fuoco esperti del soccorso in ambienti difficili.

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Una dipendente del corpo forestale, di circa sessant’anni, è rimasta ferita presso il bosco tra Cianciana e Raffadali, dove era impegnata con altri colleghi nei lavori di tagliafuoco. La donna è scivolata sulle rocce riportando traumi all’addome e alla schiena. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa della conformazione impervia del terreno.

Oltre al personale del 118 e dell’elisoccorso, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, che hanno utilizzato attrezzature specifiche, tra cui corde, spinale e toboga, per immobilizzare la donna e trasportarla in sicurezza fino al punto di atterraggio dell’elicottero. Successivamente, la ferita è stata affidata alle cure dei sanitari e trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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