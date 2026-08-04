Morto a 17 anni in incidente stradale, Cianciana dice addio a Danilo Acquisto

Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16:30 presso la chiesa Madre SS Trinità di Cianciana i funerali di Danilo Acquisto, il 17 enne morto in incidente stradale la notte tra venerdì e sabato scorso. Il giovane era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una macchina ed è morto sul colpo.

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio. Il sindaco Francesco Martorana ha disposto il lutto cittadino durante le esequie.

Nei giorni scorsi presso la chiesa Madre si è svolta una veglia di preghiera; una croce, due motocross, e tanti giovani si sono radunati con i lumini per ricordare Danilo.

“Stasera ci hai fatti sentire a casa. Perché hai unito ragazzi e ragazze arrivati da ogni dove. Perché ci hai fatto sentire una sola famiglia. Oggi abbiamo vissuto ancora più profondamente il nostro Grest. Abbiamo impresso nel cuore il tuo posto, lì alla regia, con il tuo sorriso e la battuta sempre pronta. Oggi eri ancora lì. Abbiamo sentito il chiasso della tua moto. Quella moto che macinava chilometri, attraversava paesi, era sempre in giro. Ma cosa cercavi, Danì? In fondo, chi cerca, cerca sempre qualcosa. O qualcuno. Oggi eri lì, ma questa volta per farci riflettere sul senso della vita. Ci hai fatto alzare lo sguardo verso quella grande Croce.

Perché abbiamo bisogno di eternità. E se stasera eravamo lì, è proprio perché anche noi abbiamo sete di eternità. La morte non è l’ultima parola. L’amore che hai seminato continua a vivere nei nostri cuori, nei sorrisi che hai acceso, nelle amicizie che hai costruito e nel bene che hai lasciato. Stasera il rombo delle moto ha attraversato Cianciana”. Cosi l’Unita pastorale giovanile di Cianciana.