Palermo

Prostituzione, 8 indagati e sequestro di due “case del piacere”

Nel periodo di osservazione gli investigatori hanno documentato circa 400 accessi agli immobili sequestrati nell'arco anche di un solo mese

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

A Bagheria sequestrati due appartamenti per favoreggiamento della prostituzione, oltre 900 accessi documentati, decine di clienti identificati, otto persone indagate. Sono stati gli agenti della Sezione di Polizia giudiziaria Aliquota Polizia di Stato della procura di Termini Imerese, ha eseguire il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip con al centro due unita’ immobiliari ritenute stabilmente destinate all’esercizio dell’attivita’ di prostituzione. Le indagini, svolte mediante servizi di osservazione e controllo, attivita’ tecniche, monitoraggio di annunci pubblicati su siti internet specializzati negli incontri a pagamento e’ numerose testimonianze, hanno consentito di documentare un’attivita’ di prostituzione esercitata in maniera stabile e organizzata che risultava essere in atto da diversi anni.

Nel periodo di osservazione gli investigatori hanno documentato circa 400 accessi agli immobili sequestrati nell’arco anche di un solo mese, registrando un costante afflusso di uomini che, secondo quanto emerso dalle indagini, si’ recavano presso gli appartamenti per usufruire di’ prestazioni sessuali a pagamento concordate mediante contatti telefonici successivi alla consultazione di annunci pubblicati su piattaforme online di Incontri. Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare otto persone attualmente sottoposte a indagine per favoreggiamento della prostituzione.

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