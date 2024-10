Giornata dell’Unità nazionale e delle Forza Armate, a Comitini la cerimonia

Quest’anno la Città di Comitini, ospiterà la manifestazione provinciale di Agrigento del 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e delle Forza Armate. L’evento si svolgerà in piazza Umberto I° alla presenza di sua Eccellenza il Prefetto e di tutte le più alte cariche Civili, Militari e Religiose.

“Un grande onore per noi ospitare un evento del genere – dice il sindaco Luigi Nigrelli – Di questo devo ringraziare il Prefetto Filippo Romano. Quella del 4 Novembre è una ricorrenza che sento molto anche per via della mia carriera come militare. Poi inaugureremo il secondo Museo del Tricolore in Italia dopo quello di Reggio Emilia, un risultato ottenuto dopo moltissimi sforzi ed a cui tenevo tantissimo”.

Questo il programma:

Alle ore 10:30 un gruppo di corridori partirà dalla “Petra di Calathansuderj”, luogo di grande rilevanza storica per il nostro territorio in quanto sulla sua cima, il 3 luglio 1859, in piena epoca risorgimentale, un gruppo di Patrioti Comitinesi isso’, per la prima volta nell’agrigentino, la prima bandiera tricolore come simbolo dell’unità delle genti italiche e come segno di rivolta per le popolazioni dei comuni viciniori. Lo stesso gruppo di patrioti contribuì all’arrivo di Giuseppe Garibaldi a Palermo nell’anno successivo.

In piazza Umberto I° verrà installato uno schermo gigante (ledwall) che permetterà di seguire in diretta i corridori.

Al loro arrivo in piazza Umberto I°, i corridori, consegneranno il Tricolore a un Agente della Polizia di Stato ed a un Finanziere che si occuperanno di eseguire l’Alzabandiera.

L’Inno di Mameli verrà eseguito dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani.

Il Picchetto d’Onore sarà composto dai seguenti reparti: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Militari dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale e CRI.

Alla manifestazione prenderanno parte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, gli alunni delle scuole di Comitini e una rappresentanza di alunni delle scuole di Grotte e Racalmuto.

Alla fine della Cerimonia dell’Alzabandiera ci sarà la lettura dei messaggi augurali delle massime Autorità Nazionali e interventi del Sindaco di Comitini e del Prefetto.

A seguire si terrà un’esibizione musicale e di letture sul tema, a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto – Comitini – Grotte – .

A seguire deposizione della Corona di Alloro al Monumento ai Caduti, accompagnata dal Silenzio d’ordinanza. Consegna delle Onorificenze e lettura della Preghiera per la Patria.

Subito dopo la cerimonia ci sarà l’inaugurazione del Museo del Tricolore allestito presso il Palazzo Baronale Bellacera.