Agrigento, Iacolino-Falzone: “successo per il mercato del contadino a San Leone”

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, dopo aver stimolato efficacemente l’amministrazione comunale ed aver sancito la rilevanza dell’agricoltura dei nostri territori .”, commentano i consiglieri Iacolino e Falzone. “Aver dato l’opportunità ad agricoltori e imprenditori di far conoscere i propri prodotti agricoli di eccellenza, spesso a km 0, proposti nel mercato del contadino ogni sabato mattina presso il lungomare Falcone Borsellino,rappresenta un momento di valorizzazione dei prodotti tipici dei nostri territori che ci riempie di gioia e orgoglio. L’agricoltura oggi è ancora una delle principali attività svolte in Sicilia malgrado la concorrenza estera(come il Marocco)che sta penalizzando tale attività. Agrigento ha bisogno di essere valorizzata anche attraverso le sue eccellenze in campo agricolo, concludono i consiglieri, tutelando i prodotti, preservando il territorio e promuovendo il Made in Sicily. Ed oggi, grazie a questa opportunità, è possibile dare il giusto valore ai beni che la nostra terra ci offre. “