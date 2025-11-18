Catania

Assalto alle Poste con esplosivo, colpo fallito: al via le indagini

Alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Postamat nel tentativo di portare via il denaro contante.

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Colpo fallito, nella notte, all’ufficio postale di via Zia Lisa, nell’omonimo quartiere di Catania, dove alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Postamat nel tentativo di portare via il denaro contante. Ma qualcosa e’ andato storto e la cassaforte scardinata con dell’esplosivo e’ finita all’interno dei locali costringendo i ladri a desistere e a fuggire. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale per un’auto parcheggiata all’altezza del civico 187 A che ha preso fuoco durante la deflagrazione. Sull’accaduto indaga la polizia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Lite tra migranti finisce a coltellate, due denunce
Ultime Notizie

Minaccia di dare fuoco alla madre, arrestato
dalla Regione

Sanità, Schifani “Meno politica, più meritocrazia. Il mio governo doveva reagire e l’ha fatto”
Agrigento

Assipan Confcommercio, riconfermato nel Consiglio Direttivo Giacomo Zimbardo
Montevago

Montevago, 250 mila euro per il restauro del Santuario Madonna delle Grazie
di Giuseppe Castaldo

Uccise i genitori a colpi di mannaia, chiesti 23 anni di carcere per Sedita
banner italpress istituzionale banner italpress tv