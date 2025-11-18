Assalto alle Poste con esplosivo, colpo fallito: al via le indagini

Colpo fallito, nella notte, all’ufficio postale di via Zia Lisa, nell’omonimo quartiere di Catania, dove alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Postamat nel tentativo di portare via il denaro contante. Ma qualcosa e’ andato storto e la cassaforte scardinata con dell’esplosivo e’ finita all’interno dei locali costringendo i ladri a desistere e a fuggire. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale per un’auto parcheggiata all’altezza del civico 187 A che ha preso fuoco durante la deflagrazione. Sull’accaduto indaga la polizia.