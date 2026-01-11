Agrigento, i Lions Club di Zona 26 donano defibrillatore alla comunità missionaria “Porta Aperta”
Uno strumento salvavita in grado di intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco
I quattro Lions Club di Zona 26, ovvero Agrigento Host, Agrigento Chiaramonte, Zolfare e Agrigento Valle dei Templi, si sono recati presso la Comunità Missionaria “Porta Aperta” di Agrigento per donare un defibrillatore semiautomatico: uno strumento salvavita in grado di intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco, semplice da utilizzare anche da personale non sanitario, che può fare la differenza nei primi minuti di un’emergenza.
Oltre al Presidente di Club Turi Lo Sardo ed ai Presidenti Lions Egla Tormambè, Giuseppe Pullara, Antonio Vella e Antonella Morreale, presente anche la socia Marta Castelli in qualità di Vice Presidente del Distretto Leo ed il Presidente di Zona 26, Giuseppe Arnone.