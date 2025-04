Atti osceni davanti donne alla villa comunale, denunciato

E’ stato identificato e denunciato dalla Polizia l’uomo che, tra il 2 e il 4 aprile scorsi, si era reso protagonista di atti osceni alla Villa Comunale di Adrano.

E un pregiudicato di 28 anni che si abbassava i pantaloni alla vista di donne. Alcune delle vittime hanno denunciato l’accaduto al Commissariato di polizia che ha avviato le indagini. Da un’analisi dei social è emerso che un analogo comportamento era stato tenuto da un uomo a bordo di un bus di linea e qualcuno ha postato una foto in cui si vedeva il 28enne andare via, con uno zaino rosso in spalla, dettaglio messo in risalto dalle tre donne nelle loro denunce formalizzate ai poliziotti del Commissariato.

Una quarta ragazza, invece, ha sottolineato di aver incrociato l’uomo sull’autobus, con un secchiello azzurro con all’interno un arnese utilizzato per pulire i vetri. Dopo averlo identificato e portato negli uffici della Polizia di Adrano dove è stato riconosciuto dalle tre ragazze che avevano presentato denuncia. La Polizia ha quindi formalizzato la denuncia del 28enne per atti osceni in luogo pubblico.