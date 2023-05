Auto contro muro, un morto e un ferito

Incidente mortale a Lascari in contrada Gorgo Lungo. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro le recinzioni di diverse villette, finendo la sua corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione. Il passeggero, Andrea Finocchio, di 29 anni, è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù. Sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi e le indagini del caso sono eseguiti da carabinieri della compagnia di Cefalù.