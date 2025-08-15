Cronaca

Bruciato il furgone di un imprenditore a Palma di Montechiaro, l’incendio è doloso 

A poca distanza, infatti, è stata rinvenuta una bottiglietta con ancora residui di benzina

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato un furgone Ford Transit di proprietà di un imprenditore quarantottenne di Palma di Montechiaro. Il rogo è avvenuto nei pressi di via Tiepolo.

A poca distanza, infatti, è stata rinvenuta una bottiglietta con ancora residui di benzina. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palma di Montechiaro

Tre vittime del naufragio a Palma di Montechiaro, il sindaco: “Gesto di umanità che parla al cuore dell’Italia”
Apertura

In possesso di di crack e hashish, arrestato giovane menfitano 
Apertura

Favara piange Mimmo Pitruzzella, oggi l’ultimo saluto 
Agrigento

Furti all’ospedale Gemelli, scoperto ladro seriale: è un 41enne agrigentino 
Agrigento

Le cosche di Villaseta-Porto Empedocle, i segreti del clan nei cellulari sequestrati 
Canicattì

Canicattì, vari incendi di sterpaglie anche tra le vicine abitazioni