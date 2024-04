Camion con freni rotti travolge scooter: morta donna

Una donna di 60 anni, Anna Maria La Gattuta, è morta a Palermo in un incidente provocato da un camion che, rotti i freni, è scivolato all’indietro, in discesa, lungo la via San Giovanni Decollato, poco distante dalla sede della Questura. Ferito gravemente e ricoverato in codice rosso il marito, C.M. di 61 anni: i due viaggiavano su uno scooter, che passava da lì ed è stato travolto dal pesante automezzo privo di controllo.