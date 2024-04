Castellino: “Sento la vicinanza dello Stato”

Un paio di ore di serrato confronto con i carabinieri di Palma di Montechiaro nel tentativo di risalire ad una pista, un segnale, un’intuizione da ricondurre al movente che ha mosso ignoti intimidatori e collocare otto proiettili calibro 12 (fucile) davanti il portone dello studio medico della moglie del sindaco della Città del Gattopardo, Stefano Castellino. Colloquio proficuo, attenzione massima anche da parte delle istituzioni, per far luce sull’inquietante episodio che ancora deve trovare una giusta collocazione. In tarda serata il primo cittadino ha lascito la caserma Carabinieri di Palma di Montechiaro per far ritorno a casa e trovare il giusto conforto che solo la famiglia sa dare. Dopo un iniziale tentennamento proteso verso la rinuncia a fare dichiarazioni, alle 23,52, la nota ufficiale veicolata attraverso social e mail: “I carabinieri, sono arrivati subito e sono operativi, grazie al comandante Paolino Scibetta al capitano Augusto Petrocchi e tutti gli uomini dell’Arma. Grazie di cuore altresì al prefetto Filippo Romano, al questore Tommaso Palumbo e al dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, Maria Lucia Lombardo che mi hanno subito chiamato e si sono subito attivati. Non mi sono sentito solo. Ovviamente sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall’altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Questi gesti vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole, ma deve, sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti: Non sono solo, lo Stato mi è vicino cosi come tutti i cittadini onesti, proseguiamo senza tentennamenti alcuno”.

Dichiarazione beneaugurante alle quali fanno eco manifestazioni di solidarietà. L’ultima, in ordine di tempo, quella del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia e del suo presidente, Adriano Barba:

“Non posso che esprimere grande vicinanza al nostro sindaco Stefano Castellino e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito. In questo particolare momento siamo tutti al suo fianco e certi che Stefano non si lasci condizionare da gesti così deplorevoli. La nostra terra ed i nostri giovani sono stanchi di subire intimidazioni di questo genere. Non c’è più spazio per malavitosi e prepotenti nella società di oggi e per questo siamo certi che l’azione amministrativa di Stefano Castellino, che si è sempre contraddistinta per il rispetto delle regole e dei principi di legalità, non indietreggerà e, anzi, continuerà con maggiore vigore. Come sempre riponiamo grande fiducia negli organi inquirenti perché si possa fare piena luce su quanto accaduto. A Stefano e al fratello Giulio, vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia, un forte abbraccio”.