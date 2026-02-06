Cronaca

Ciclista travolto e ucciso da una motrice

Sull'incidente indagano gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia municipale.

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Incidente mortale in via Francesco Crispi, a Palermo. La vittima è un ciclista, Antonino Incorvaia, di 55 anni. L’uomo in sella alla sua bici è stato investito da una motrice. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno praticato un massaggio cardiaco per più di 20 minuti ma purtroppo non è servito. Sull’incidente indagano gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia municipale.

