Con l’auto contro un muro: morto 18enne, due feriti

Il giovane viaggiava sulla sua Alfa Romeo Mito quando ha perso il controllo del mezzo

Incidente mortale sulla Strada provinciale 29 a Scordia, nel Catanese. A perdere la vita è stato un 18enne, Ettore Carnazzo. Il giovane viaggiava sulla sua Alfa Romeo Mito, quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muro.

E’ accaduto la notte scorsa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasferito l’automobilista nel vicino ospedale di Lentini, dove però non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. A incidere sarebbe stato comunque l’asfalto bagnato dalle forti piogge. Il giovane viaggiava assieme ad altre due persone (un coetaneo e una ragazza di 15 anni) che non sarebbero in condizioni critiche.. Indagano i carabinieri.

(foto La Sicilia)

