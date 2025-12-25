Agrigento

Pensionata spintonata e rapinata al Villagio Mosè: caccia ai ladri

Nel portafogli la donna aveva circa 100 euro documenti e bancomat

Una pensionata settantacinquenne di Agrigento, avvicinata da due malviventi, con il volto parzialmente travisato, l’hanno sorpresa alle spalle, e dopo averla spintonata le hanno rubato il portafogli, contenente circa 100 euro, documenti e bancomat.

La donna, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi. La rapina è stata messa a segno, l’altro pomeriggio, in una traversa del viale Cannatello non molto lontano da Villaggio Mosè.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato anche la polizia. Giunti sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno ascoltato la vittima e hanno avviato le indagini per rintracciare i ladri.

