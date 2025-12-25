Scende dal bus, si accascia e muore a 45 anni

Una donna di 45 anni, originaria della Nigeria, ha perso la vita pochi istanti dopo aver concluso un lungo viaggio in pullman proveniente da Roma. Non appena scesa dal mezzo, la donna ha accusato un malore fatale che non le ha lasciato scampo, facendola crollare sulla banchina del terminal in via Tommaso Fazello, a Palermo davanti agli occhi dei presenti.

L’allarme è stato lanciato dai passeggeri e dai passanti che hanno assistito alla scena. Inizialmente si era ipotizzato che il decesso potesse essere stato causato da un trauma cranico dovuto a una caduta accidentale, ma i primi rilievi suggeriscono che la caduta sia stata la conseguenza di un improvviso collasso cardiocircolatorio.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul luogo del dramma sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e i militari dell’Esercito per gestire l’area e avviare le indagini.