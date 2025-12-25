Apertura

Scende dal bus, si accascia e muore a 45 anni

I primi rilievi suggeriscono che la caduta sia stata la conseguenza di un improvviso collasso cardiocircolatorio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una donna di 45 anni, originaria della Nigeria, ha perso la vita pochi istanti dopo aver concluso un lungo viaggio in pullman proveniente da Roma. Non appena scesa dal mezzo, la donna ha accusato un malore fatale che non le ha lasciato scampo, facendola crollare sulla banchina del terminal in via Tommaso Fazello, a Palermo davanti agli occhi dei presenti.

L’allarme è stato lanciato dai passeggeri e dai passanti che hanno assistito alla scena. Inizialmente si era ipotizzato che il decesso potesse essere stato causato da un trauma cranico dovuto a una caduta accidentale, ma i primi rilievi suggeriscono che la caduta sia stata la conseguenza di un improvviso collasso cardiocircolatorio.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul luogo del dramma sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e i militari dell’Esercito per gestire l’area e avviare le indagini.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Licata

Doni e sorrisi per i piccoli pazienti dell’ospedale di Licata con gli agenti di polizia
Agrigento

Gli Auguri di Natale della Polizia di Stato
PRIMO PIANO

Viola l’obbligo di dimora a cui era sottoposto, 27enne arrestato e posto ai domiciliari
Agrigento

Pensionata spintonata e rapinata al Villagio Mosè: caccia ai ladri
Apertura

Scende dal bus, si accascia e muore a 45 anni
Apertura

Canicattì, ritrovata bruciata l’auto usata per il furto alla tabaccheria
banner italpress istituzionale banner italpress tv