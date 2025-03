Con lo scooter contro auto: morto minorenne, grave coetaneo

Stanotte, poco dopo l’una, si è verificato un mortale incidente a Noto, in via Aurispa. A perdere la vita, un ragazzo di 16 anni, Francesco Mucha che viaggiava a bordo di uno scooter con un amico di 15 anni. La moto si è scontrata con una Fiat Punto ed entrambi i giovani sono stati finiti rovinosamente a terra.

Per Francesco, nonostante i disperati soccorsi, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. L’altro, un giovanissimo di 15 anni, è stato trasportato in ambulanza presso il vicino ospedale di Avola. Le sue condizioni sarebbero critiche. Si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in forza Polizia e Carabinieri. In stato di shock la coppia a bordo dell’auto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi.