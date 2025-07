De Capitani: “Ho già parlato con il sindaco, mi ha dato carta bianca su Agrigento”. La risposta di Miccichè

Un nuovo passaggio importante che riguarda Agrigento e l’essere Capitale della cultura 2025 trova ampio spazio nelle informative della Guardia di finanza che ha indagato e sta indagando sulle presunte corruzioni che coinvolgono il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore regionale Elvira Amata.

Al centro dell’investigazione c’è Sabrina De Capitani, già portavoce del presidente dell’Assemblea regionale, e come emerge dalle carte, ritenuta la regista delle manovre per costruire consensi e gestire contatti per conto di Galvagno.

In una telefonata intercettata l’8 marzo 2024 tra Sabrina De Capitani Di Vimercate e Marco Salonia, titolare della ditta individuale Studio di Salonia Marco, avente sede a Siracusa esercente l’attività di conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari, viene fuori l’interesse spasmodico di accaparrarsi più commesse pubbliche, “guadagnare qualcosina” tirando in ballo – al limite della millanteria – anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e Roberto Albergoni, già direttore generale della Fondazione Agrigento 2025 (poi dimessosi non senza roventi polemiche) ed ideatore del dossier che ha portato alla conquista del titolo della Città dei templi,

Scrive la Guardia di finanza:

La De Capitani dice al Salonia di essere stata con Daniele (Parazzoli, ndr), con il quale avrebbe parlato della possibilità di acquistare un magazzino unitamente al Salonia. Quindi la donna dice al Salonia di cercarne uno (di magazzino) e che ha parlato con il sindaco di Agrigento, il quale le avrebbe dato “carta bianca su Agrigento”. La De Capitani aggiunge che incontrerà la “persona di Palermo” che ha fatto il progetto di Agrigento, per cui chiede al Salonia cosa debba chiedere a questa persona. Il Salonia le risponde che deve chiederei se ci sono dei bandi per l’installazione di led, aggiungendo che sarebbe disponibile ad installare gratuitamente dei “totem a led” a condizione però che gli diano le autorizzazioni e una concessione di almeno 9 anni in modo che lui si ripaghi l’investimento e loro (riferito a Salonia e la De Capitani, ndr) ci guadagnino qualcosa. Sabrina De Capitani Di Vimercate gli dice che adesso parlerà con questa persona per capire se è la persona giusta altrimenti andranno insieme dal sindaco di Agrigento (D.C.: “queste settimana., allora io ho già parlato con il Sindaco di Agrigento […] che mi ha dato carta bianca su Agrigento”. S.: “ottimo”.. D.C.: “martedì vado a incontrare chi ha fatto il progetto di Agrigento… che è di Palermo […] eee… così gli racco… che gli devo chiedere? se ci sono bandi su led eccetera”. S. :“se ci sono dei bandi oppure i led, guasti qua, i totem a led glieli installo io basta che loro mi danno le autorizzazioni all’interno del comune sul marciapiede”. D. C; ‘ma glieli installi tu gratuitamente?”. S.: “se non ci sono i bandi, si, se loro hanno previsto di pagarli chiaramente glieli facciamo pagare se invece non hanno previsto di pagarti glieli regalo io. loro li utilizzano per …. per il discorso della cultura… perché è capitale della cu… pubblicizzare (inc) le varie mostre e tutte le cose che ci sono, no?”. D. C.: ”e noi per la pubblicità”. S.: ”e noi ci giriamo un po’ dì pubblicità, poi capitale della cultura finisce, dura solo il 2025 e noi invece abbiamo una concessione che ci devono dare almeno di nove anni e li utilizzeremo per tutti gli altri otto anni con pubblicità”. D. C..“ perfetto!”. S.: “e io mi ripago l’investimento e ci guadagno qualcosina, ci guadagniamo qualcosina, no?’. D. C. : “perfetto, perfetto, dai, allora adesso fammi andare a parlare con questo tipo qua che capisco se è la persona giuste per questa cosa qui […] se no andiamo direttamente dal sindaco ad Agrigento”. S.: “perfetto, bravissima, ci andiamo assieme e gli spieghiamo il prodotto di presenza”).

Per la Guardia di finanza la la persona che dovrebbe incontrare la De Capitani si identificherebbe in Roberto Albergoni, già rappresentate legale (dal 09.10.2019 ai 27.12.2023) della Fondazione MeNo – Memorie e Nuove Opere Ets ed Attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi, promotrice nell’ambito di “Agrigento capitale della cultura 2025″ del progetto denominato “ Il sé, l’altro, la natura. relazioni e trasformazioni culturali”.

Sulla vicenda abbiamo intervistato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè che ha risposto cosi: