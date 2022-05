Donna uccisa, fermato un uomo: ha confessato

Sarebbe un 28enne l’assassino che ha accoltellato a morte Brunilda Halla, 37 anni, sposata e madre di due figli, ieri a Vittoria, intorno alle 13, all’angolo tra via Firenze e via Tenente Alessandrello. L’uomo ha confessato.

Lo ha fatto davanti al pm di Ragusa Francesco Riccio e ai carabinieri della compagnia di Vittoria e dei nuclei specializzati di Ragusa e Vittoria (Radio mobile e investigativo), permettendo di ritrovare l’arma del delitto. Dalle prime informazioni pare che abbia problemi psichiatrici.

Le telecamere hanno ripreso l’assassino mentre cammina per strada, attraversa un incrocio, vede la donna e si blocca, torna indietro fa qualche passo e la aggredisce. Sei, sette coltellate nella parte alta della schiena, sulle spalle, vicino al collo e corre via. Bruna dava le spalle alla strada nell’atto, di chiudere il portoncino. Non ha potuto difendersi da quella aggressione improvvisa e immotivata. Lei è stata vittima di un uomo che, secondo chi indaga, sembrerebbe avere ucciso la prima persona che gli è capitata a tiro. Un coltello con una lama di una decina di centimetri impugnata con violenza.

Secondo la procura di Ragusa, che indaga sull’omicidio di Brunilda Halla, 37 anni, sposata e madre di due figli, commesso ieri a Vittoria, si tratterebbe di un delitto “casuale”. Il 28enne fermato, che ha confessato e che dalle prime informazioni pare abbia problemi psichiatrici, sembrerebbe avere ucciso la prima persona che gli è capitata a tiro, utilizzando un coltello con una lama di una decina di centimetri, impugnata con violenza e con la quale avrebbe inferto 6-7 coltellate. “Apparentemente dovrebbe trattarsi di un omicidio casuale – dice il capo della procura di Ragusa Fabio D’Anna – non è stato accertato alcun legame preesistente con la vittima”.

Avrebbe ucciso a caso. Sarebbe rientrato a casa per cambiarsi e per nascondere l’arma che ha poi fatto ritrovare. Serrato e incessante il lavoro investigativo dei militari dell’Arma.