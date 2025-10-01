Apertura

Favara, 20enne ferito a coltellate: mistero sul perchè

l giovane è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico per tamponare una forte emorragia

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

E’ una storia tutta da decifrare e chiarire, e a tal proposito ci stanno pensando i carabinieri di Favara protesi verso la ricerca della verità e fare luce sull’accoltellamento di un giovane finito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per poi essere trasferito in un meglio attrezzato nosocomio palermitano.

Il giovane è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico per tamponare una forte emorragia provocata da una coltellata all’altezza della milza sferrata, a quanto pare, da persona che la vittima conosceva bene. Il 20enne, interrogato in qualche modo dai militari dell’arma, non ha voluto o saputo dare spiegazioni convincenti, parlando genericamente di  un incidente domestico.

L’attività investigativa, come detto, è  in fase avanzata e non si esclude che a breve l’intera vicenda possa avere sufficienti elementi di chiarezza e risolvere definitivamente il caso. Intanto, il giovane ferito è ricoverato in ospedale con prognosi riservata. Tuttavia, non sembra versare in pericolo di vita.

