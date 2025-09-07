Cronaca
Incidente alla cronoscalata del monte Erice, grave pilota agrigentino
L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per le prime cure e poi trasferito al Civico di Palermo
Grave incidente stamani durante la cronoscalata della Monte Erice. Un pilota, Calogero Bono, originario di Sciacca, dopo aver perso il controllo della sua 500, si è schiantato contro le barriere di protezione. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per le prime cure e poi trasferito al Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in condizioni serie.
All’uscita di un tornante Bono è finito lungo, abbattendo due barriere di protezione prima di schiantarsi contro un muretto. La direzione gara ha immediatamente interrotto la prova per permettere i soccorsi.
