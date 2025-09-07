Cronaca

Incidente alla cronoscalata del monte Erice, grave pilota agrigentino

L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per le prime cure e poi trasferito al Civico di Palermo

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Grave incidente stamani durante la cronoscalata della Monte Erice. Un pilota, Calogero Bono, originario di Sciacca, dopo aver perso il controllo della sua 500, si è schiantato contro le barriere di protezione. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per le prime cure e poi trasferito al Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in condizioni serie.

All’uscita di un tornante Bono è finito lungo, abbattendo due barriere di protezione prima di schiantarsi contro un muretto. La direzione gara ha immediatamente interrotto la prova per permettere i soccorsi.

