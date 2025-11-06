Incidente mortale, vittima l’autista di un furgone

Incidente mortale a Palermo in via Messina Montagne. Un uomo di 65 anni, Vito Tomasino, è morto nello scontro tra un tir e un furgone.

L’autista del furgone è stato estratto dalle lamiere e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118 dove è deceduto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale. I mezzi sono stati sequestrati