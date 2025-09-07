Cronaca

Incidente stradale fatale: morto 24enne

L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze purtroppo irreparabili.

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Un ragazzo marocchino di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Ispica-Pachino. Il giovane viaggiava a bordo di un’auto guidata dal padre. Trasportato in emergenza all’ospedale Maggiore di Modica, è stato ricoverato in condizioni disperate.

L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze purtroppo irreparabili. Era stato ricoverato in rianimazione ma, a causa delle ferite riportate, è morto nel pomeriggio di ieri.

