Catania

Incidente tra furgone e ciclista, una vittima

Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale dell'Anas.

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

È di un morto il bilancio di un incidente che ha coinvolto un furgone ed una bicicletta sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” a Randazzo, in provincia di Catania. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, il personale del 118, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (FOTO REPERTORIO)

