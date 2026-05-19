Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, morto cronometrista

È morto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo Massimiliano Spatafora, il cronometrista di 54 anni originario di Palermo investito durante il Rally Show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto.

Durante la gara del 3 maggio l’uomo è stato travolto improvvisamente da un’auto in gara mentre stava effettuando le operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato; Il violento impatto lo aveva scaraventato per diversi metri. Il 54enne era stato trasferito prima all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e successivamente all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era rimasto ricoverato in condizioni gravissime e con prognosi riservata.

Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi, ma la notizia si è diffusa a Racalmuto soltanto oggi. Sull’incidente hanno svolto accertamenti i carabinieri.