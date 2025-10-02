Le ricerche di Marianna Bello, ritrovato il portafoglio con la foto di uno dei figli 





Non si fermano le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne travolta ieri da una bomba d’acqua durante il nubifragio che si è abbattuto su Favara. I Vigili del fuoco hanno rinvenuto poco fa una borsa (che però non sarebbe di Marianna) ma soprattutto un portafoglio con all’interno la foto di uno dei tre figli. L’accessorio, riconosciuto dal marito, è stato trovato nel fango nel vallone nei pressi del depuratore, una porzione di terra che dal centro cittadino conduce verso la contrada Esa Chimento.

Si continua a scavare con le ruspe, impegnate a rimuovere detriti e fango. Già da questa mattina il canalone che da piazza Indipendenza porta verso la foce del fiume Naro è stato dragato. Il Comune di Favara ha sospeso l’erogazione idrica in città per agevolare le operazioni. Sul posto adesso ci sono anche il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ed il questore Tommaso Palumbo.