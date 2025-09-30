Cronaca

Licata, forze dell’ordine aggredite: tre arresti

un’operazione di polizia che mirava a rimuovere alcune automobili abbandonate da tempo per strada senza la necessaria copertura assicurativa

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Poliziotti e Carabinieri aggrediti, tre arresti e auto delle forze dell’ordine danneggiate. È il triste bilancio di un’operazione di polizia che mirava a rimuovere alcune automobili abbandonate da tempo per strada senza la necessaria copertura assicurativa. Teatro della baraonda è stata via Gela dove la tensione è salita arrivo della Polizia.

I militari sono stati infatti dapprima insultati e poi aggrediti da alcuni abitanti della zona. Sul posto – per dare manforte ai colleghi – sono arrivati anche i Carabinieri. Alla fine tre persone arrestate: uno posto agli arresti domiciliari, due (minorenni) ristretti presso il carcere minorile di Malaspina. I reati contestati: danneggiamento, lesioni personali, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Le auto abbandonate sono state poste sotto sequestro.

