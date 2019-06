Naro sotto scacco dei piromani. Il Sindaco: “ora basta”

Da circa dieci giorni quasi ogni giorno diversi incendi si sono sviluppati nei pressi del centro abitato di Naro.

Oggi l’ennesimo nel quartiere del baglio ha rischiato di creare danni ingenti.

Alle 14.30 il comune di Naro ha diramato un comunicato che informava la popolazione invitandola a chiudere le finestre, a non utilizzare i climatizzatori e a non uscire se non per motivi urgenti.

“Voci insistenti confermerebbero la presenza di un piromane che si diverte ad appiccare questi incendi – ha dichiarato il Sindaco Maria Grazia Brandara –

Chiunque vedesse qualcosa è pregato di mettersi in contatto con i carabinieri o con la polizia locale.

Nell’incendio di oggi è stata trovata anche una bombola di gas che poteva provocare danni anche irreparabili.

Ringrazio la giunta comunale e in particolare l’assessore Lillo Burgio. Ringrazio anche im mio consulente Gabriele Terranova per la prontezza e la disponibilità nel diramare i comunicati per la sicurezza della popolazione”