Caltanissetta

Prete accoltellato in chiesa, fermato l’aggressore

Il sacerdote è stato ferito di striscio dalla lama di un coltellino, riportando lesioni lievi.

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Un prete, don Nunzio Samà, è stato accoltellato a Gela mentre era all’interno della chiesa del Carmelo. A sferrare i colpi sarebbe stato un uomo che ha problemi psichici e che è stato già fermato dai carabinieri.. Il prete si trova ora ricoverato in ospedale per accertamenti.

Il sacerdote è stato ferito di striscio dalla lama di un coltellino, riportando lesioni lievi. E’ stato medicato  dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele. In ospedale sono accorsi alcuni fedeli della parrocchia e il vicario foraneo, don Luigi Petralia. I Carabinieri hanno avviato le indagini.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Sfruttamento dei dipendenti, arrestati due imprenditori e sequestrati 352mila euro
Agrigento

Ad Agrigento la 34ª Rassegna del Mare, “Fofa” torna in libertà, simbolo di rinascita
Apertura

In casa con la cocaina già suddivisa in dosi, indagato pusher di 16 anni 
Caltanissetta

Chiede di confessarsi e accoltella il prete, arrestato 26enne
Apertura

Pugni e calci alla moglie malata, arrestato 34enne (VIDEO)
Ultime Notizie

Fringe benefit: cosa sono e perché sono importanti per i dipendenti e le aziende