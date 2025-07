Scontro moto-auto: morto 45enne

Nello scontro tra una moto ed un’auto è morto un uomo di 45 anni, C. T. di Aci Castello.

Ancora non chiara la dinamica dell’incidente avvenuto stamani poco dopo le 8 nella cittadina balneare. Immediati i soccorsi dopo il terribile impatto. Un’ambulanza ha trasportato il 45enne in ospedale, al Cannizzaro dove è deceduto per arresto cardiaco.

Sul posto le forze dell’ordine che dovranno chiarire le ragioni del terribile impatto.